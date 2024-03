Essen: Zwei Unbekannte schlagen Motorradhändler - Fotofahndung

45307 E.-Kray:

Am 13. Dezember vergangenen Jahres gegen 18 Uhr betrat ein Unbekannter ein Motorradgeschäft Am Zehnthof / Ecke Hängebank. Er forderte den Mitarbeiter auf, mit ihm vor den Laden zu gehen, wo ein Komplize wartete. Der "Kunde" zückte sein Mobiltelefon und filmte den Mitarbeiter. Als dieser sich abwendete, wurde er festgehalten und von beiden Unbekannten ins Gesicht geschlagen. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Nun sucht die Polizei mit Fotos der Videoüberwachung nach Zeugen. Diese finden Sie im Fahndungsportal unter folgendem Link: https://polizei.nrw/fahndung/130580

Wenn Sie Hinweise zu den gesuchten Personen geben können, melden Sie sich bitte bei der Polizei Essen unter 0201/829-0./SoKo

