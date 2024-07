Essen: Zwei Unbekannte schlagen auf 26-Jährigen ein - Fotofahndung

45127 E.-Stadtkern:

Am 16. Februar dieses Jahres wurde ein 26-Jähriger von zwei Unbekannten an der Haltestelle "Rathaus Galerie" angegriffen und verletzt. Nun sucht die Polizei mit Fotos nach den Tatverdächtigen. Gegen 12:10 Uhr kam es an der Haltestelle "Rathaus Galerie" zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Unbekannten und einem 26-Jährigen, in dessen Verlauf die beiden auf den jungen Mann einschlugen. Als der Essener bereits am Boden lag, traten sie auf ihn ein. Anschließend flüchteten die beiden Tatverdächtigen zu Fuß in Richtung U-Bahn-Haltestelle. Der 26-Jährige wurde vor Ort vom Rettungsdienst behandelt und in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei sucht mit Fotos der Videoüberwachung nach den beiden Männern. Diese und eine Beschreibung finden Sie im Fahndungsportal unter folgendem Link: https://polizei.nrw/fahndung/140699

Wenn Sie Hinweise zu den gesuchten Personen geben können, melden Sie sich bitte bei der Polizei Essen telefonisch unter 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de /SoKo

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr Pressestelle Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230) Fax: 0201-829 1069 E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

https://twitter.com/Polizei_NRW_E http://www.facebook.com/PolizeiEssen https://www.instagram.com/polizei.nrw.e https://www.whatsapp.com/channel/0029VaEsg0q1CYoUFKnPFk2F

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell