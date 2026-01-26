Essen: Zwei Unbekannte rauben Videospielkonsolen aus Wohnung - Zeugenaufruf

Als sie dort eintraf, rannte einer der Tatverdächtigen aus dem Mehrfamilienhaus. Ein 24-jähriger Essener befand sich zu diesem Zeitpunkt zufällig vor Ort und bemerkte das Geschehen. Er versuchte, den Mann an der Flucht zu hindern und hielt ihn zunächst fest. Daraufhin sprühte der Tatverdächtige Reizgas in das Gesicht des 24-Jährigen. Der 36-jährige Begleiter der Geschädigten versuchte ebenfalls einzugreifen, wurde von dem Tatverdächtigen jedoch weggestoßen und ebenfalls mit Reizgas besprüht. Anschließend flüchtete der Täter mit einem Fahrrad über die Martin-Luther-Straße in Richtung Frohnhauser Straße.