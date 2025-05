Essen: Zwei unbekannte Männer sprühen Pfefferspray und erbeuten Goldkette - Zeugen gesucht

45127 E.-Stadtkern: Am Dienstag (13. Mai) kam es an der Gerswidastraße / Gänsemarkt zu einem Raub. Während eines Privatverkaufes sprühte der vermeintliche Käufer dem Verkäufer Pfefferspray ins Gesicht und griff nach einer zum Kauf stehenden Goldkette. Anschließend flüchtete der Räuber mit seinem Komplizen. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein 32-jähriger Essener bot auf einer Verkaufsplattform eine Goldkette im höheren vierstelligen Bereich an. Gestern, gegen 19:40 Uhr, kam es zu einem Treffen mit einem vermeintlichen Interessenten. Der Verkäufer und der Interessent kamen jeweils mit einer männlichen Begleitperson.

Als der Verkäufer die Goldkette auf eine Feinwaage legte, um das Gewicht der inserierten Kette zu bestätigen, zog der Tatverdächtige ein Pfefferspray, sprühte es dem 32-jährigen Mann in die Augen und griff nach der Goldkette. Anschließend flüchtete er mit seinem Komplizen.

Der Begleiter des Verkäufers wurde ebenfalls durch das Pfefferspray leicht getroffen, konnte sich jedoch rechtzeitig umdrehen, um sich zu schützen. Dadurch konnte er unmittelbar die Verfolgung der Flüchtenden zu Fuß aufnehmen.

Die Räuber rannten zu einem nahestehendem Ford S-MAX, stiegen ein und fuhren in unbekannte Richtung.

Das Opfer des Raubes wurde am Tatort durch den Rettungsdienst behandelt. Er und sein Begleiter wurden leicht verletzt.

Die flüchtigen Männer konnten beide als ca. 20 Jahre alt, ca. 170 cm groß, mit dünner Statur und arabischen Aussehens beschrieben werden. Einer von ihnen hatte kurze schwarze Haare und trug einen schwarzen Hoody. Der Andere war mit einem weißen T-Shirt bekleidet und hatte längere, nach hinten gegelte schwarze Haare.

Gegen die Männer wird wegen schweren Raubes ermittelt. Das Kriminalkommissariat 13 sucht Zeugen, die Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können oder sich gegen 19:40 Uhr an der Gerswidastraße/Gänsemarkt aufgehalten und Beobachtungen gemacht haben. Melden Sie sich bitte unter der Telefonnummer 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de bei der Polizei Essen. /Mss

