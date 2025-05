Essen: Zwei unbekannte Männer brechen in Gemeindezentrum ein - Fotofahndung

45149 E.-Fulerum: Am 21. Juli vergangenen Jahres brachen zwei Unbekannte in ein Gemeindezentrum an der Humboldtstraße ein. Die Polizei sucht mit einem Foto nach den unbekannten Einbrechern.

Um kurz vor 6 Uhr brachen zwei unbekannte Männer in das Gemeindezentrum ein, öffneten mehrere Wandschränke und verwüstete diverse Räume auf ihrem Beutezug. Anschließend flüchteten sie unerkannt, allerdings mit leeren Händen.

Ganz unerkannt blieb einer von ihnen allerdings nicht. Auf der Videoüberwachung ist zu sehen, wie einer der mutmaßlichen Einbrecher einen Blick in die Kamera wirft. Das Bild finden Sie in unserem Fahndungsportal:

https://polizei.nrw/fahndung/167991

Der andere mutmaßliche Tatverdächtige war etwas kamerascheu, konnte aber als männlich, mit normaler Statur, schwarzer Jogginghose mit weißen adidas-Streifen und weißen Turnschuhen beschrieben werden. Außerdem trug er ein graues Basecap und Handschuhe.

Das KK 41 ermittelt wegen besonders schweren Falls des Diebstahls und bittet um Ihre Mithilfe. Wenn Sie Angaben zu den unbekannten Männern machen können, melden Sie sich bitte telefonisch unter 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de. /Mss

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr Pressestelle Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230) Fax: 0201-829 1069 E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

https://twitter.com/Polizei_NRW_E http://www.facebook.com/PolizeiEssen https://www.instagram.com/polizei.nrw.e https://www.whatsapp.com/channel/0029VaEsg0q1CYoUFKnPFk2F

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell