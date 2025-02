Essen: Zwei Unbekannte greifen 13-Jährigen an Haltestelle an - Zeugen gesucht

45329 E.-Karnap:

Am Samstagnachmittag (8. Februar) wurde ein 13-Jähriger an der Haltestelle "Boyer Straße" von zwei Unbekannten angegriffen, geschlagen und mit einer Glasflasche verletzt. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 17:00 Uhr wartete der 13-Jährige aus Bottrop mit einem Freund an der Haltestelle "Boyer Straße" an der Karnaper Straße auf die Bahn, als sich zwei Unbekannte näherten. Als die Bahn einfuhr und der Junge einsteigen wollte, trat ihm einer der Unbekannten auf den Fuß. Im Zuge dessen kam es zu einer verbalen Auseinandersetzung. Die Unbekannten forderten den 13-Jährigen auf, aus der Bahn auszusteigen. Als er die Bahn verließ, wurden die beiden Unbekannten aggressiv. Einer von ihnen stieß den Bottroper und schlug ihm mit der Faust ins Gesicht. Sein Komplize nahm eine Glasflasche und schlug sie dem Jungen auf den Kopf. Anschließend flüchteten die Angreifer in unbekannte Richtung.

Der 13-Jährige wurde vor Ort vom Rettungsdienst behandelt und anschließend leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Eine unverzüglich eingeleitete Fahndung verlief bislang erfolglos. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und sucht Zeugen, die Angaben zu den beiden Tatverdächtigen können. Laut Zeugenaussagen soll es sich um zwei Männer im Alter von ca. 30 bis 40 Jahren handeln.

Hinweise bitte telefonisch an die Polizei Essen unter 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de /SoKo

