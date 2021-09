Essen: Zwei unbekannte Frauen brechen in Wohnung ein und fliehen, als sie anwesende Kinder bemerken - FOTOFAHNDUNG

45149 E.-Fulerum: Am Mittag des 11. August diesen Jahres brachen zwei Unbekannte in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Humboldtstraße ein. Dabei wurden sie von einer Videokamera in der Wohnung aufgezeichnet - mit diesen Bildern fahndet die Polizei nun nach den Frauen.

Die beiden Unbekannten verschafften sich um 12:10 Uhr unberechtigt Zutritt zu der Wohnung. Möglicherweise hatten sie ausgespäht, wie der Vater kurzzeitig die Wohnung verlassen hatte. Während eine der beiden Frauen Wache an der Wohnungstür hielt, lief ihre Komplizin durch die Räume. Dabei wurde sie von dem anwesenden Sohn (Grundschulalter) beobachtet. Als dieser seine ältere Schwester informierte, verließen beide Einbrecherinnen fluchtartig und ohne Beute die Wohnung. Die Kinder riefen unverzüglich ihren Vater an, welcher die Polizei verständigte.

Bilder der beiden Unbekannten finden Sie unter folgendem Link:

https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/essen-wohnungseinbruchdiebstahl

Die erste Tatverdächtige ist circa 20 Jahre alt. Sie hat braune lange Haare und trägt ein dunkles Oberteil. Die zweite Tatverdächtigte ist etwa 25 bis 30 Jahre alt. Sie hat braune zum Dutt gebundene Haare und trug ein rosa Oberteil.

Wer kennt diese Frauen und/oder kann Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben. Diese werden vom ermittelnden KK 32 unter der 0201/829-0 erbeten./SyC

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr Pressestelle

