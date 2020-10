Essen: Zwei Täter flüchten auf Motorroller nach Geldautomatensprengung - Polizei sucht Zeugen

Essen (ots) - 45257 E.-Kupferdreh: In den frühen Morgenstunden (7. Oktober) gegen 3.15 Uhr meldete ein Sicherheitsdienst, dass ein Alarm in einer Bankfiliale an der Kupferdreher Straße ausgelöst wurde. Unmittelbar danach erhielt die Einsatzleitstelle mehrere Hinweise über eine Detonation an derselben Örtlichkeit.