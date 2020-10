Essen: Zwei Täter flüchten auf Motorroller nach Geldautomatensprengung - 1. Folgemeldung - Polizei sucht Zeugen

Essen (ots) - 45257 E.-Kupferdreh: In den frühen Morgenstunden (7. Oktober) gegen 3.15 Uhr meldete ein Sicherheitsdienst, dass ein Alarm in einer Bankfiliale an der Kupferdreher Straße ausgelöst wurde. Unmittelbar danach erhielt die Einsatzleitstelle mehrere Hinweise über eine Detonation an derselben Örtlichkeit. Zahlreiche Streifenwagen, teilweise aus umliegenden Behörden, sowie ein Polizeihubschrauber wurden unmittelbar zum Tatort und der parallel eingeleiteten Fahndung angefordert. Flüchtig sollen zwei Personen sein, die mittels Motorroller von dem Kupferdreher Markt in Richtung Bahnstraße verschwanden. Wir berichteten am 07. Oktober. Ein Zeuge meldete sich bei der Polizei und gab ab, dass er ab Abend zuvor (Dienstag, 6. Oktober) zwei männliche Personen mit einem Roller entdeckt habe, die auf der Prinz-Friedrich-Straße in Höhe der Torwesten-Spedition Fahrübungen gemacht haben sollen. Als die Personen den Zeugen bemerkten, haben sie sich getrennt und schnell von der Örtlichkeit entfernt. Die Polizei sucht demnach nach weiteren Zeugen, die Hinweise zur den männlichen Personen auf dem Roller gemacht haben oder Informationen zu dem Motorroller geben können. Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 32 unter der Telefonnummer 0201/829-0 entgegen. /JH