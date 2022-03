Essen: Zwei Supermarktüberfälle mit Schusswaffe - Raubkommissariat sucht Zeugen - 1. Folgemeldung: Festnahme von zwei

45307 E-Kray / 45143 E-Altendorf / 45355 E-Borbeck / 46145 OB-Sterkrade / 46049 OB-Stadtmitte:

Am 14. März kam es zu zwei Raubüberfällen auf Supermärkte in Essen-Kray und Essen-Altendorf, bei denen die Täter eine Schusswaffe einsetzten.

Unsere Ursprungsmeldung vom 15. März finden Sie unter folgendem Link: https://essen.polizei.nrw/presse/zwei-supermarktueberfaelle-mit-schusswaffe

Intensive Ermittlungen des Raubkommissariats führten zur Identifizierung von drei Tatverdächtigen. Das Amtsgericht Essen erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Essen drei Durchsuchungsbeschlüsse sowie zwei Haftbefehle, die heute Morgen (24. März) vollstreckt wurden.

Gegen 6 Uhr griffen Spezialeinheiten an einem Objekt in Essen und an zwei Objekten in Oberhausen zu. In Oberhausen konnten ein 23-jähriger Deutsch-Pole und ein 19-jähriger Deutsch-Italiener festgenommen werden. Neben dem Bett des 19-Jährigen lag griffbereit eine Schusswaffe.

Die mutmaßlichen Täter blieben bei ihren Festnahmen unverletzt. Bei den anschließenden Durchsuchungen konnten weitere Schusswaffen und Beweismittel sichergestellt werden.

Die Ermittlungen dauern an. /PaPe

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr Pressestelle Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230) Fax: 0201-829 1069 E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

https://twitter.com/Polizei_NRW_E http://www.facebook.com/PolizeiEssen

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell