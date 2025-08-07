Essen: Zwei schwerverletzte Personen nach Verkehrsunfallflucht - Zeugenaufruf

45279 E.-Horst:

Am Mittwochabend (6. August) kolllidierten zwei PKW im Einmündungsbereich Falterweg / Sachsenring. Dabei wurden ein 77-jähriger Mann und seine 69-jährige Frau schwer verletzt. Der mutmaßliche Unfallverursacher flüchtete fußläufig von der Unfallörtlichkeit. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 21:05 Uhr fuhr das Ehepaar mit einem Citroën auf dem Falterweg in Richtung Sachsenring und beabsichtigte an der Einmündung in Richtung Dahlhauser Straße abzubiegen. Beim Abbiegen kam es im Einmündungsbereich zu einem Zusammenstoß mit einem blauen Skoda, der auf dem Sachsenring in Richtung Bochum fuhr. Nach derzeitigen Erkenntnissen hatte der Fahrer des Skoda beim Überholen eines anderen Fahrzeugs die Gegenfahrbahn genutzt. Durch den Aufprall wurde der Citroën des Ehepaars auf ein angrenzendes Feld geschleudert. Beide Insassen wurden schwer verletzt.

Nach dem Unfall stieg der Skoda-Fahrer aus seinem ebenfalls stark beschädigten Fahrzeug und flüchtete fußläufig vom Unfallort.

Das Ehepaar war zunächst in dem stark deformierten PKW eingeschlossen und musste durch die Feuerwehr Essen befreit werden. Rettungskräfte brachten die beiden Schwerverletzten umgehend in ein Krankenhaus.

Das Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei sicherte die Spuren vor Ort. Nach ersten Ermittlungen war der Skoda mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs. Für die Dauer der Unfallaufnahme sperrte die Polizei den Sachsenring in beide Fahrtrichtungen.

Die eingesetzten Beamten leiteten umgehend eine großangelegte Fahndung nach dem flüchtigen Tatverdächtigen ein, die leider erfolglos verlief.

Mehrere Zeugen beobachteten den unbekannten Mann während seiner Flucht und beschrieben ihn als etwa 25 Jahre alt, rund 1,80 Meter groß mit südländischem Erscheinungsbild. Er hatte schwarze, mittellange Haare, die zur Seite gegelt waren und trug einen dunklen Vollbart. Bekleidet war er mit einem schwarzen T-Shirt mit weißem Aufdruck sowie einer engen Jeans.

Das Verkehrskommissariat 1 sucht nun nach weiteren Zeugen. Wer Angaben zum Unfallhergang oder zur Identität des Fahrers machen kann, meldet sich bitte unter 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de bei der Polizei Essen. /ruh

