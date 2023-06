Essen: Zwei schwer verletzte junge Männer nach Alleinunfall

45259 E-Heisingen: Am späten Dienstagabend (13. Juni) prallten zwei junge Erwachsene (19 & 23 Jahre) mit einem Renault Clio gegen einen Baum an der Lanfermannfähre. Die beiden Fahrzeuginsassen wurden schwer verletzt. Nach ersten Erkenntnissen war der Fahrer alkoholisiert.

Gegen 23:35 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Unfall an der Straße Lanfermannfähre in Höhe der Einmündung Stemmering gerufen. Die Rettungskräfte trafen auf zwei junge Männer an einem stark beschädigten Renault Clio und brachten sie schwer verletzt in ein Krankenhaus.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand fuhr der 23-jährige Essener mit seinem 19-jährigen Beifahrer mit überhöhter Geschwindigkeit über die Lanfermannfähre in nördliche Richtung. Im Bereich einer Kurve verlor er die Kontrolle über seinen Kleinwagen und prallte gegen zwei Mülltonnen. Das Fahrzeug kam schließlich nach dem Zusammenstoß mit einem Baum zum Stehen.

Die Polizisten nahmen während der Unfallaufnahme einen verdächtigen Alkoholgeruch bei dem 23-Jährigen wahr und machten mit ihm einen Alkoholtest. Da der Wert auf eine starke Alkoholisierung hinwies, nahm ein Arzt eine gerichtsverwertbare Blutprobe.

Das Unfallfahrzeug und der Führerschein des Esseners wurden sichergestellt. Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen./Wrk

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell