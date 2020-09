Essen: Zwei Radfahrer nach Alleinunfällen schwerverletzt

Aus bislang ungeklärter Ursache stürzte am Abend des 09.09.20 (17:00 Uhr) ein 53-jähriger Essener mit seinem Fahrrad auf der Radtrasse im Bereich der Horster Straße in Essen-Horst. Aufgrund seiner Verletzungen musste der Fahrradfahrer stationär im Krankenhaus behandelt werden. Gegen 18:40 Uhr desselben Tages stürzte eine 64-jährige Fahrradfahrerin im Bereich der Bredeneyer Straße. Auch hier ist die Ursache für diesen Alleinunfall noch ungeklärt. Vermutlich geriet die Frau aber mit den Reifen in den Bereich der Straßenbahnschienen und kam so zum Sturz. Die 64-Jährige verletzte sich ebenfalls schwer und musste zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Zeugen der beiden Verkehrsunfälle können sich unter 0201/829-0 melden. /PaPe

