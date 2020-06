Essen: Zwei Radfahrer bei Zusammenprall am Baldeneysee verletzt - Radfahrer zur Behandlung ins Klinikum gefahren

Essen (ots) - 45257 E.- Kupferdreh: Zwei Radfahrer stießen am frühen Donnerstagabend (25. Juni gegen 19:15 Uhr) am Kupferdreher Hardenbergufer des Baldeneysees zusammen, wobei ein Radfahrer (55) schwer verletzt wurde. Nach Angaben von Zeugen und Auswertung der Spuren fuhr eine 44-jährige Radfahrerin über einen abschüssigen Weg, der aus der Neubausiedlung "Am Seebogen" zum Hardenbergufer führt. Etwa 200 Meter von der ehemaligen Eisenbahnbrücke entfernt, prallte die 44-Jährige seitlich gegen das Rennrad eines 55-Jährigen, der vom Haus Scheppen kommend, in Richtung Kupferdreh unterwegs war. Sein Schutzhelm bewahrte den Radfahrer beim Sturz auf den Asphalt vor schwereren Verletzungen. Die Radlerin stürzte auf eine Grünfläche, wobei sie sich leicht verletzte.