Essen: Zwei PKW stoßen zusammen - Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Ein 26-jähriger Essener war mit seinem weißen BMW auf der Ruhrallee in Richtung Innenstadt unterwegs, als er in der Kreuzung Moltkestraße mit einem ihm entgegenkommenden 39-jähriger Hattinger kollidierte, der mit seinem schwarzen Seat nach links in die Moltkestraße abbiegen wollte.

Beide Autofahrer wurden leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Das Verkehrskommissariat 1 sucht jetzt Zeugen, um den genauen Unfallhergang an der Kreuzung Ruhrallee/Moltkestraße zu rekonstruieren. Vor allem Zeugen, die Angaben zur Ampelschaltung machen können, werden gebeten, sich unter der zentralen Rufnummer der Polizei 0201/829-0 zu melden./ SyC

