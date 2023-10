Essen: Zwei PKW stoßen zusammen und verletzen Fußgängerin

45327 E.-Katernberg: Am Freitagnachmittag (27. Oktober) kam es an der Einmündung Joseph-Oertgen-Weg/Weckenkamp zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKW, bei dem eine Passantin schwer verletzt worden ist.

Der 31-jährige Fahrer eines Mercedes-Transporters befuhr den Joseph-Oertgen-Weg in Fahrtrichtung Gelsenkirchen. In der Einmündung zur Straße Weckenkamp stieß er mit dem VW Golf eines 44-jährigen Esseners zusammen, der auf der Straße Weckenkamp in Richtung Katernberger Straße unterwegs war. Durch die Kollision wurde der Golf auf den Gehweg geschoben, wo er mit einer 41-jährigen Fußgängerin zusammenstieß. Diese wurde bei dem Unfall schwer verletzt und mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Der Weckenkamp musste zur Unfallaufnahme kurzzeitig in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden./SyC

