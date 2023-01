Essen: Zwei mutmaßliche Wohnungseinbrecherinnen gesucht - FOTOFAHNDUNG

45149 E.-Magarethenhöhe: Nach einem Wohnungseinbruchsdiebstahl am 7. Oktober vergangenen Jahres sucht die Polizei mit Fotos aus Überwachungskameras nach zwei verdächtigen jungen Frauen. Zwischen 13 Uhr und 19:30 Uhr brachen Unbekannte in die Wohnung einer 92-Jährigen am Juistweg ein. Dort entwendeten sie Schmuck und Kreditkarten. Eine der gestohlenen Kreditkarten wurde kurz nach der Tat am Essener Hauptbahnhof innerhalb kürzester Zeit zweimal genutzt, um dort die öffentliche Toilette zu bezahlen. Videoaufnahmen des öffentlichen Bereichs des Hauptbahnhofs zeigen, dass zu dieser Zeit nur zwei Frauen zusammen die Treppe zur Toilette hinunter und wenig später wieder hinauf gingen. Mit Fotos aus der Videoüberwachung sucht die Polizei nun nach den zwei mutmaßlichen Einbrecherinnen. Die Fotos können unter folgendem Link heruntergeladen werden: https://polizei.nrw/fahndung/95998 Zeugen, die Hinweise auf die Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0201/829-0 beim zuständigen Kriminalkommissariat zu melden. /bw

