Essen: Zwei Männer von mehreren Jugendlichen überfallen - 18-Jähriger vorläufig festgenommen

Am frühen Dienstagmorgen (3. Oktober) wurden zwei Männer (23/35) auf dem Schulhof an der Ohmstraße von mehreren Jugendlichen überfallen. Der 35-jährige wurde verletzt. Ein 18-Jähriger wurde vorläufig festgenommen.

Gegen 1:50 Uhr waren zwei Männer (23/35) zu Fuß in Altendorf unterwegs. Als sie über den Schulhof an der Ohmstraße liefen, trafen sie dort auf mehrere Jugendliche. Diese stellten sich den Männern in den Weg und forderten die Herausgabe ihrer Wertsachen. Einer der Tatverdächtigen gab an, eine Schusswaffe zu besitzen und drohte, diese einzusetzen. Der 23-Jährige legte daraufhin sein Smartphone und seine Armbanduhr ab und rannte zur Haltestelle "Bockmühle". Dort bat er einen Busfahrer, die Polizei zu verständigen. Sein Begleiter war zwischenzeitlich in eine andere Richtung geflüchtet.

Die alarmierten Beamten trafen an der Haltestelle auf den 23-Jährigen. Dieser gab an, seinen 35-jährigen Begleiter aus den Augen verloren zu haben.

Der 35-Jährige wurde am Essener Hauptbahnhof von der Bundespolizei angetroffen. Er lag verletzt am Boden und trug keine Schuhe. Er gab an, auf der Altendorfer Straße von mehreren Personen geschlagen und getreten worden zu sein. Zudem hätten die Unbekannten seine Sneaker gestohlen. Danach sei er geflüchtet und habe um Hilfe geschrien. Ein PKW-Fahrer habe ihn dann zum Hauptbahnhof mitgenommen. Der 35-Jährige wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Im Rahmen der Fahndung trafen die Beamten in der Hagenbeckstraße einen Tatverdächtigen (18 / nigerianisch) an. Der 18-Jährige führte die mutmaßliche Tatbeute mit sich. Er wurde vorläufig festgenommen.

Wenn Sie Hinweise zu weiteren Tatverdächtigen geben können, melden Sie sich bitte bei der Polizei Essen unter 0201/829-0./SoKo

