Essen: Zwei Männer überfallen 23-Jährige nachts in ihrer Wohnung - Fotofahndung

45145 E.-Holsterhausen: In der Nacht zum 30. Juni vergangenen Jahres wurde eine 23-Jährige von zwei Männern in ihrer Wohnung in der Margaretenstraße überfallen - nach einem der beiden Tatverdächtigen fahndet die Polizei nun mit einem Foto.

Die beiden Männer klingelten gegen 4:30 Uhr mehrfach bei der 23-Jährigen. Nachdem diese ihre Wohnungstür geöffnet hatte, attackierten sie die Frau, bedrohten sie mit einer Stichwaffe und forderten Bargeld.

Als ein Bekannter der 23-Jährigen zu Hilfe eilen wollte, wurden beide mutmaßlich mit Pfefferspray angesprüht. Anschließend flohen die Männer.

Ermittlungen führten zu einem Social-Media-Profil von einem der Tatverdächtigen. Fotos des Mannes finden Sie in unserem Fahndungsportal:

https://polizei.nrw/fahndung/111166

Das wegen schweren Raubes ermittelnde KK 34 fragt: Wer kennt den Mann und/oder hat Hinweise auf seinen Aufenthaltsort? Hinweise melden Sie der Polizei Essen bitte unter der 0201/829-0./SyC

