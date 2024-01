Essen: Zwei Männer nach Raub in Bus festgenommen

45239 E.-Fischlaken: Dienstagmittag (09. Januar) raubten zwei 18-Jährige das Smartphone eines 23-Jährigen in einem Bus an der Wintgenstraße. Einer der mutmaßlichen Räuber konnte mithilfe eines Zeugen festgehalten werden. Der Mittäter flüchtete zunächst, konnte aber später ermittelt werden. Beide Männer wurden vorläufig festgenommen.

Gegen 13:40 Uhr fuhren ein 23-jähriger und ein 21-jähriger Essener mit einem Bus von Fischlaken in Richtung Werden. Als der Bus die Haltestelle Wintgenstraße ansteuerte, beobachtete der 21-Jährige, wie ein Mann das Handy seines Bekannten aus dessen Hosentasche zog. Der Tatverdächtige stieg unmittelbar danach mit einem weiteren Mann an der Wintgenstraße aus dem Bus aus. Die beiden Essener folgten den Männern und stellten diese an der Ecke Velberter Straße/ Kathagen zur Rede.

Die beiden Tatverdächtigen stießen daraufhin den Essenern gegen die Brust und traten nach ihnen. Zusammen mit einem Zeugen gelang es ihnen dennoch, einen der Männer bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten. Der andere ergriff jedoch mit dem Smartphone die Flucht.

Die Polizei nahm den festgehaltenen Tatverdächtigen vorläufig fest. Es handelte sich hierbei um einen 18-jährigen syrischen Staatsbürger, der in einer Erstaufnahmeeinrichtung in Fischlaken gemeldet ist. Ermittlungen in dieser Erstaufnahmeeinrichtung führten später zu dem flüchtigen Tatverdächtigen.

Dieser konnte gegen 18:00 Uhr in der Unterkunft angetroffen werden, hatte das Smartphone aber nicht bei sich. Auch eine Durchsuchung der Räumlichkeiten des Mannes führte die Beamten nicht zu dem Handy. Der Tatverdächtige hatte jedoch eine größere Menge Bargeld bei sich und konnte keine plausiblen Angaben machen, woher dieses stamme. Die Beamten nahmen den 18-jährigen algerischen Staatsbürger vorläufig fest und stellten das Bargeld sicher./hey

