Essen: Zwei leblose Personen in Wohnung aufgefunden - Mordkommission eingerichtet

Nachdem eine 47-jährige Essenerin am Montag nicht auf ihrer Arbeitsstelle erschien, verständigten Arbeitskollegen die Polizei. In der Wohnung der Frau in Essen-Haarzopf fanden die Beamten sowohl die Frau als auch ihren 56-jährigen Mann leblos auf. Beide Personen wiesen Schussverletzungen auf.