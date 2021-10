Essen: Zwei Kleinwagen kollidieren auf regennasser Fahrbahn - zwei Schwerverletze

45143 E-Altendorf: Am Dienstagnachmittag (19. Oktober) kollidierten auf der Heinitzstraße im Kurvenbereich zwei Kleinwagen auf regennasser Fahrbahn. Beide Fahrzeugführer wurden schwer verletzt.

Einsatzkräfte der Polizei Essen eilten gegen 16 Uhr zum Unfallort auf der Heinitzstraße, unmittelbar vor der Bahnbrücke des Bahnhofs Essen-West. Am Unfall waren eine 74-jährige Essenerin, die mit Ihrem Kia in Fahrtrichtung Altendorf fuhr, und ein 21-jähriger Seatfahrer beteiligt. Der 21-Jährige befuhr die Heinitzstraße in Fahrtrichtung Frohnhausen. Nach ersten Erkenntnissen könnte der Seat des 21-jährigen aufgrund der nassen Fahrbahn und den Straßenbahnschienen im Kurvenbereich ins Rutschen gekommen sein. Vermutlich geriet er in den Gegenverkehr, wodurch die beiden Kleinwagen zusammenstießen.

Bei der Kollision wurden beide Unfallbeteiligten schwer verletzt. Sie wurden durch Rettungskräfte in nahegelegene Krankenhäuser gebracht.

Das Verkehrskommissariat der Polizei Essen hat die Ermittlungen aufgenommen. Unfallzeugen werden gebeten, sich unter 0201/829-0 bei der Polizei Essen zu melden./Wrk

