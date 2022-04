Essen: Zwei junge Menschen sterben bei Verkehrsunfall

45355 E.-Borbeck: Heute Abend (17. April) meldeten Zeugen um 19:20 Uhr ein abgestürztes Fahrzeug von einem Parkhaus an der Kraftstraße/ Stolbergstraße in Essen Borbeck. Aus bislang ungeklärter Ursache ist ein VW Golf von dem Dachparkdeck durch eine Brüstung gebrochen und in die Tiefe gestürzt.

Die beiden Insassen (16 und 19 Jahre alt) wurden von der Feuerwehr mittels Rettungsgerät aus dem Golf geborgen und unter Reanimationsmaßnahmen in ein Krankenhaus transportiert. Die beiden jungen Männer verstarben kurze Zeit nach ihrer Einlieferung auf Grund ihrer schweren Verletzungen.

Zur Klärung der Unfallursache ist das Verkehrsunfallaufnahmeteam eingesetzt worden. Ein zwischenzeitlich eingetroffener Rettungstransporthubschrauber kam nicht zum Einsatz.

Die Ermittlungen dauern an./ViV

