Essen: Zwei jugendliche Tatverdächtige nach Einbruch in Schule ermittelt - Polizei kann gestohlene Computer an Schule

Essen (ots) - 45138 E.-Huttop: In der Nacht von Mittwoch, 19. Februar, auf Donnerstag, 20. Februar, wurde in eine Schule an der Schwanenbuschstraße eingebrochen. Die Polizei konnte bereits am Tag nach dem Einbruch zwei jugendliche Tatverdächtige im Alter von 15 und 17 Jahren ermitteln. Einer der gestohlenen Computer konnte in der Wohnung des 15-jährigen Tatverdächtigen geortet werden. Bei der Durchsuchung der Wohnung fanden die Beamten einen Großteil der zuvor gestohlenen Geräte. Gegen den 15-Jährigen erließ ein Richter Untersuchungshaftbefehl. Er ist bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten. Am Mittwoch, 26. Februar, konnte die Polizei die gestohlenen Computer an die Schule zurückgeben. /bw