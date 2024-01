Essen: Zwei Jugendliche setzen Mülltonnen eines Hotels in Brand - Fotofahndung

45127 E.-Stadtkern:

Am 15. Januar 2023 gegen 18:00 Uhr wurden zwei Jugendliche an der Zufahrt eines Hotels in der Gildehofstraße beobachtet. Kurz darauf stand eine der dort befindlichen Mülltonnen in Brand. Hierdurch entzündeten sich weitere Tonnen, die vollständig abbrannten. Es wurde niemand verletzt. Jedoch entstand ein erheblicher Sach- und Gebäudeschaden. Die Polizei ermittelt wegen schwerer Brandstiftung.

Die beiden Jugendlichen wurden von der Videoüberwachung gefilmt. Die Fotos und eine Beschreibung finden Sie im Fahndungsportal unter folgendem Link: https://polizei.nrw/fahndung/126117

Wenn Sie Hinweise zu den abgebildeten Personen geben können, melden Sie sich bitte bei der Polizei Essen unter 0201/829-0./SoKo

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr Pressestelle Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230) Fax: 0201-829 1069 E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

https://twitter.com/Polizei_NRW_E http://www.facebook.com/PolizeiEssen https://www.instagram.com/polizei.nrw.e https://www.whatsapp.com/channel/0029VaEsg0q1CYoUFKnPFk2F

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell