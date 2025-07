Essen: Zwei Jugendliche nach Brandserie in Essen in Untersuchungshaft

45117 E.-Stadtgebiet:

Seit Juni kam es in den Stadtteilen Borbeck, Bergeborbeck, Bochold, Altendorf, Schonnebeck und Altenessen zu mehreren Bränden von unter anderem Fahrzeugen und Containern. Die Polizei hat zwei Tatverdächtige im Alter von 14 und 15 Jahren ermittelt. Sie befinden sich in Untersuchungshaft.

Am 19. Juli gegen 0:45 Uhr wurde die Polizei zu einem Brand auf einem Betriebsgelände an der Carolus-Magnus-Straße alarmiert. In der Nacht wurden im Umfeld des Brandortes zwei verdächtige Personen dabei beobachtet, wie sie einen Altpapiercontainer auf Höhe der Haltestelle "Zinkstraße" in Brand setzten. Die Tatverdächtigen flüchteten, wurden aber an der Hafenstraße angetroffen. Hierbei handelte es sich um einen 14-Jährigen aus Velbert und einen 15-Jährigen aus Essen (beide deutsche Staatsangehörige).

Im Rahmen der Ermittlungen konnten die Jugendlichen mit zahlreichen weiteren Taten in Verbindung gebracht werden. Daraufhin beantragte die Staatsanwaltschaft Essen am 28. Juli Haftbefehle, die noch am gleichen Tag erlassen und am 30. Juli umgesetzt wurden. Mittlerweile befinden sich die Jugendlichen, die beide zuvor schon polizeilich in Erscheinung getreten sind, in Untersuchungshaft./SoKo

