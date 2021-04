Essen: Zwei Brände beschäftigen Polizei und Feuerwehr in den frühen Morgenstunden

In der Nacht von Mittwoch (21.April) auf Donnerstag (22.April) gegen 3:45 Uhr meldeten Anrufer bei der Feuerwehr eine Rauchentwicklung in einem Mehrfamilienhaus am Germaniaplatz. In einem 36 Parteien-Mehrfamilienhaus brannte ein kleiner Müllhaufen, welcher im Treppenhaus bei den Mülltonnen lag. Die Feuerwehr löschte den Brand kurzerhand, vor Eintreffen der Polizei. Eine halbe Stunde später, gegen 4:15 Uhr, meldeten Anwohner eines 12-Parteien Mehrfamilienhauses an der Donnerstraße eine Rauchentwicklung im Treppenhaus. Dort konnte die eingetroffene Polizei schwelende Zeitungen feststellen, die dort zuvor im Hausflur abgelegt worden waren. Die Beamten löschten die Rauchentwicklung durch mitgeführtes Mineralwasser. Aufgrund der zeitlichen und räumlichen Nähe der beiden Tatorte prüft die Kriminalpolizei derzeit einen Tatzusammenhang. In der Vergangenheit kam es mindestens einen weiteren Einsatz der Polizei in demselben Mehrfamilienhaus an dem Germaniaplatz, bei dem Müll im Treppenhaus brannte. Ob auch hier ein Zusammenhang zwischen den Taten besteht, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Das zuständige Kommissariat für Brandsachen beim KK 11 bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich zu melden. Telefonnummer 0201/829-0. /ViV

