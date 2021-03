Essen: Zwei Autofahrer nach Zusammenstoß verletzt - Zeugen gesucht

Essen (ots) - 45309 E.-Schonnebeck: An der Einmündung Karl-Meyer-Straße/Dornbuschhegge kam es gestern Nachmittag (11. März, gegen 13:30 Uhr) zu einem Verkehrsunfall, bei dem beide Autofahrer verletzt wurden. Die 62-jährige Fahrerin eines schwarzen Hondas befuhr die Dornbuschhegge und wollte nach links in die Karl-Meyer-Straße abbiegen. An der Einmündung stieß sie mit einem blauen BMW zusammen, dessen 21-jähriger Fahrer die Karl-Meyer-Straße in Richtung Ückendorfer Straße befuhr. Bei dem Zusammenstoß wurden beide Autofahrer verletzt, ein Rettungswagen brachte sie ins Krankenhaus. Die Einmündung musste für etwa anderthalb Stunden gesperrt werden. Das zuständige Verkehrskommissariat sucht Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können. Diese werden gebeten, sich unter der zentralen Rufnummer 0201/829-0 zu melden./SyC