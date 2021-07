Essen: Zufallsfund - Schlüssel aus mutmaßlichen Wohnungseinbrüchen sichergestellt

Essen (ots) - 45279 E.-Horst: Am 25. Mai 2021, kurz vor Mitternacht, wurden durch eine Polizeistreife, auf der Horster Straße in Essen-Horst, zwei männliche Personen kontrolliert. Dieser Bereich zählte zu diesem Zeitpunkt zu einem Kriminalitätsschwerpunkt, unter anderem wurde dort mittels Zwillengeschossen in der Vergangenheit auf Personen geschossen. Da sich keiner der beiden Personen ausweisen konnte, wurden die Personen und ihre mitgeführten Gegenstände nach Ausweisdokumenten durchsucht.