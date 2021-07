Essen: Zu lauter Einbrecher macht Passanten auf sich aufmerksam

Essen (ots) - 45329 E.-Altenessen: Gestern Abend (04.07.2021, 21:50 Uhr) wurde die Polizei zu einem versuchten Einbruch an der Heßlerstraße in Altenessen gerufen. Zeugen hatten zuvor laute Geräusche an einer KiTa wahrgenommen.