Essen: Zivile Einsatzkräfte stellen zwei Männer nach mutmaßlichem Drogenhandel - Vorläufige Festnahme

45329 E.-Altenessen-Nord: Am Sonntagnachmittag (28. September) nahmen zivile Einsatzkräfte einen 30-jährigen Guineer sowie einen 41-jährigen Deutschen nach einem mutmaßlichen Handel mit Betäubungsmitteln an der Altenessener Straße fest. Eine anschließende Fahrzeug- sowie Wohnungsdurchsuchung führte zur Sicherstellung von Betäubungsmitteln und Bargeld.

Gegen 14:45 Uhr beobachteten die Einsatzkräfte einen Mann an der U-Bahnhaltestelle "Karlsplatz" beim Verkauf von Betäubungsmitteln. Zuvor hatte er ein Wohnhaus an der Altenessener Straße verlassen, zu dem er nach dem Handel zurückkehrte. Kurze Zeit später verließ er das Haus erneut, diesmal zusammen mit einem weiteren Mann. Gemeinsam fuhren sie mit einem VW Golf zur Stankeitstraße, wo der erste Mann erneut an einer dortigen U-Bahnhaltestelle Betäubungsmittel verkaufte. Die Käuferin wurde wenig später auf der Altenessener Straße kontrolliert und händigte fünf Bubbles mit Kokain aus.

Währenddessen fuhren die beiden Tatverdächtigen mit dem Fahrzeug erneut zur Haltestelle "Karlstraße", wo es mutmaßlich zu einem weiteren Handel mit Betäubungsmitteln kam. Gegen 18:10 Uhr suchten sie kurzzeitig wieder das Wohnhaus auf der Altenessener Straße auf und setzten sich daraufhin wieder in den VW Golf.

Die zivilen Einsatzkräfte reagierten schnell, umstellten das Fahrzeug und nahmen die beiden Tatverdächtigen erfolgreich fest. Die beiden Männer wurden als ein 30-jähriger Guineer aus Essen und ein 41-jähriger Deutscher aus Witten identifiziert.

Bei einer Durchsuchung des Pkw fanden die Beamten ca. 6g Marihuana in Alufolie, 19 Bubbles mit Kokain (rund 9g brutto) sowie über 600 EUR Bargeld. Daraufhin durchsuchten die Kräfte die betroffene Wohnung in dem Haus an der Altenessener Straße. Insgesamt fanden die Beamten in der Wohnung, im Briefkasten sowie im Keller über 24g Kokain, etwa 24g Heroin und 70g Cannabis (jeweils brutto).

Die Betäubungsmittel sowie das Bargeld wurden sichergestellt. Die beiden Tatverdächtigen wurden vorläufig festgenommen. Gegen sie wird nun wegen illegalen Handels mit einer nicht geringen Menge Betäubungsmittel ermittelt. /RB

