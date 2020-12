Essen: Zigarettenautomatenknacker auf frischer Tat geschnappt - ein Mann flüchtig - Polizeihubschrauber im Einsatz

Essen (ots) - 45326 E.-Altenessen/Süd: Hinweise erreichten den Notruf der Polizei in den frühen Morgenstunden (Freitag, 11. Dezember um 2:45 Uhr), dass drei Männer auf dem Palmbuschweg versuchen würden, mithilfe einer Flex einen Zigarettenautomaten zu öffnen. Die Idee, die schweißtreibende Arbeit unter einer rosaroten Decke zu verstecken, war nur minder erfolgreich. Denn während der üblicherweise deutlich sichtbare Funkenflug durch das Tuch noch abgedeckt wurde, waren die Flexgeräusche aufgrund der nächtlichen Stille unüberhörbar. Kurz vor Eintreffen der alarmierten Polizisten flüchteten die Männer ohne Beute in den nahegelegenen Kaiser-Wilhelm-Park. Der Park wurde umstellt und mithilfe von Polizisten und mit Unterstützung eines Polizeihubschraubers abgesucht. Dort konnten zwei der Verdächtigen entdeckt und festgenommen werden. Einer der Männer trug in der Tüte eines Essener Lebensmitteldiscounters eine Flex samt Zubehör mit sich rum. Die Suche nach dem dritten Verdächtigen war leider erfolglos. Er ist weiterhin flüchtig. Die beiden rumänischen Staatsangehörigen (38/33) verbrachten den restlichen Morgen im Polizeigewahrsam und sollen heute noch vernommen werden. (ChWi)