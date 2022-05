Essen: Zeugensuche nach acht Bränden in Essen-Frohnhausen

45144 E-Frohnhausen: Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen, nachdem es am frühen Freitagmorgen innerhalb von dreieinhalb Stunden zu acht verschiedenen Bränden im Stadtteil Essen-Frohnhausen gekommen ist. Bei einem Kellerbrand an der Rankestraße wurden zwei Hausbewohner durch Rauchgase verletzt.

Gegen 2:20 Uhr erreichten die ersten Notrufe die Leitstellen der Feuerwehr Essen und der Polizei Essen. Innerhalb kürzester Zeit brannten Papiercontainer, Sperrmüll und zwei geparkte Fahrzeuge zwischen der Bunsenstaße und der Sybelstraße. Der Hyundai und der Mercedes wurden durch das Feuer stark beschädigt.

Noch während der Maßnahmen am Einsatzort meldeten Anwohner eine Rauchentwicklung aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses an der Rankestraße. Durch die Feuerwehr konnte der Brand gelöscht und die Hausbewohner aus dem verrauchten Gebäude gerettet werden. Durch die Rauchgase wurden zwei Hausbewohner (29, weiblich & 62, männlich) verletzt. Ein Notarzt brachte die Verletzten in ein Essener Krankenhaus.

Trotz umfangreicher Fahndungsmaßnahmen konnten die Einsatzkräfte keine verdächtigen Personen in Tatortnähe festnehmen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu den Hintergründen aufgenommen. Inwieweit ein Zusammenhang zwischen den Bränden besteht, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Zeugen, die Hinweise auf einen möglichen Täter geben können, werden gebeten, sich unter der 0201/829-0 beim KK11 der Polizei Essen zu melden./Wrk

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr Pressestelle Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230) Fax: 0201-829 1069 E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

https://twitter.com/Polizei_NRW_E http://www.facebook.com/PolizeiEssen

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell