Essen: Zeugenaufruf nach Handtaschenraub

45127- E-Stadtkern:

Am Dienstagabend (26.April), gegen 22:25 Uhr befand sich eine 28 jährige Essenerin in einem Gastronomie Außenbereich an der Kettwiger Straße / Am Porscheplatz.

Unter Vorhalt eines unbekannten Gegenstandes forderte ein bislang nicht identifizierter männlicher Täter die Essenerin auf, sich ins Innere des Lokals zu begeben. Zeitgleich nahm der Täter die Handtasche an sich, welche kurz zuvor von der Geschädigten auf einem Tisch abgelegt wurde. Daraufhin flüchtete der Beschuldigte zu Fuß in Richtung Porscheplatz, wo er schließlich aus den Augen verloren wurde.

Eine umgehend eingeleitete Nahbereichsfahndung der Polizei blieb ohne Erfolg. Nach der Auswertung vorhandener Bildmaterialen sowie Zeugenaussagen kann der Täter folgendermaßen beschrieben werden:

- ca. 170 cm groß - 30-40 Jahre alt - südländischer Phänotyp - dunkler kurzer Vollbart - dunkle Jacke - dunkle Hose - weiße Sneaker - Trucker Cap - OP Maske

Wenn Sie Angaben zur Tat oder Täter machen können, melden Sie sich bitte beim Kommissariat für Raubdelikte der Polizei Essen unter 0201/829-0. MKl

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr Pressestelle Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230) Fax: 0201-829 1069 E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

https://twitter.com/Polizei_NRW_E http://www.facebook.com/PolizeiEssen

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell