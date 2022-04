Essen: Zeugenaufruf nach Einbruch auf Firmengelände

45307 E.-Kray: In der Nacht von Mittwoch (20. April) auf Donnerstag (21. April) verschafften sich bislang unbekannte Täter unrechtmäßig Zutritt zu einem Firmengelände an der Straße Am Technologiepark 1.

In der Zeit von zirka 17 Uhr bis 8:30 Uhr drangen die Diebe in die Räumlichkeiten von zwei Firmen und entwendeten Werkzeuge, Kupferkabel und mehrere Tonnen Edelmetalle.

Der Schaden beläuft sich schätzungsweise auf 230.000 EUR.

Aufgrund des hohen Gewichts sowie der Menge des Diebesguts ist davon auszugehen, dass die Täter professionell vorgingen und einen Lkw genutzt haben.

Darum sucht die Polizei jetzt Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Die Hinweise nimmt das zuständige Kommissariat 32 unter der Rufnummer 0201/829-0 entgegen./MKl

