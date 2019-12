Essen: Zeugen griffen beherzt nach Trickdiebstahl ein - Ruhrbahn und Fahrgäste meldeten eine wüste Schlägerei am

Essen (ots) - 45130 E.- Rüttenscheid: Zivilcourage bewiesen Sonntagmittag (15. Dezember, gegen 14:40 Uhr) zwei Essener, nachdem sie in der U-Bahn unter der Rüttenscheider Straße einen mutmaßlichen Taschendiebstahl beobachteten. Gemeinsam mit vielen anderen Fahrgästen beobachteten die beiden Zeugen (42,31) viele Menschen, die an der Haltestelle Martinstraße in die U-Bahn Richtung Hauptbahnhof einstiegen. Dabei fiel ihnen ein junger Mann auf, der sich im Gedränge (zwischen den vielen Fahrgästen) dicht an eine Seniorin stellte. Geschickt nutzte er einen Rucksack und einen Schal, den er zufällig über die Handtasche der Frau fallen ließ, sodass seine flinken Finger dadurch nicht mehr zu sehen waren. Als die U-Bahn an der Haltestelle einfuhr, stieg der Mann nicht ein, sondern verließ die wartende Gruppe. Sofort sprachen die Zeugen die Dame an, die erschreckt feststellte, dass ihre zuvor gesicherte Handtasche geöffnet und das Portmonee entwendet war. Die Zeugin (42) und ihr Lebensgefährte (31) empfahlen der Geschädigten (80) und ihrer Bekannten (79), an der Haltestelle "Rüttenscheider Stern" auszusteigen und auf das Eintreffen der Polizei zu warten. Währenddessen fuhren die Zeugen mit der nächsten U-Bahn zurück zur Martinstraße. Auf einer Bank sitzend entdeckten sie schnell den mutmaßlichen Taschendieb und informierten die Polizei über den Notruf. Als der Taschendieb seinen 31-jährigen Verfolger wahrnahm, rannte er davon. Noch am unterirdischen Bahnsteig konnte der Essener den 27- jährigen Tatverdächtigen aus Velbert einholen. Sofort entwickelte sich eine körperliche Auseinandersetzung zwischen den beiden Männern, die von der Ruhrbahn kurz darauf als "wüste Schlägerei" gemeldet wurde. Der 27-Jährige schlug mit Fäusten und Ellbogen auf seinen Verfolger ein und stieß ihn in Richtung des Gleisbetts. Dabei stürzten die Männer gemeinsam auf die Gleise.