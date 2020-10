Essen: Zeugen gesucht: Mann rennt auf Autobahn - Auto gerät ins Schleudern 45145 E-Holsterhausen:

Verkehrsunfall auf der Kölner Straße Höhe Straßburger Allee

Feuerwehrmeldungen Mülheim an der Ruhr (ots) - Am heutigen Sonntagnachmittag, gegen 16.23 Uhr wurden die Kräfte der Berufsfeuerwehr Mülheim an der Ruhr zu einem Verkehrsunfall mit mehreren beteiligte