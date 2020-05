Essen: Zeuge beobachtet mutmaßlichen Drogendeal - Polizei nimmt zwei guineische Tatverdächtige fest

Essen (ots) - 45143 E.-Altendorf: Ein 61-jähriger Zeuge beobachtete Freitagmittag (15. Mai, gegen 13:15 Uhr) zwei dunkelhäutige Männer, die sich im Bereich der Altendorfer Straße, Ecke Siemensstraße auffällig verhielten. Sie hantierten dort mit in Alufolie verpackten Gegenständen und wurden immer mal wieder von Passanten angesprochen, die kurz darauf wieder verschwanden. Mit der detaillierten Beschreibung der beiden Männer begaben sich Polizeibeamte der Wache Borbeck zur Örtlichkeit. Als die beiden Verdächtigen den Streifenwagen erblickten, trennten sie sich. Ein Verdächtiger (23) ging in ein nahegelegenes Lebensmittelgeschäft, sein Begleiter (22) lief in die Siemensstraße. Beide Männer konnten durch die Polizisten festgehalten werden. Der 23-Jährige versuchte hierbei, eine Tüte mit mehreren Bobbles (kleine Kugeln mit Drogen) im Lebensmittelgeschäft zu verstecken, dies konnte jedoch beobachtet werden. Bei der Durchsuchung entdeckten die Beamten keine weiteren Drogen, jedoch Bargeld in dealertypischer Stückelung. Beide Männer wurden vorläufig festgenommen. Die Ermittlungen dauern an. (ChWi)