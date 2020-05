Essen: Zeuge beobachtet mutmaßlichen Autoaufbrecher - 49-Jähriger in Untersuchungshaft

Essen (ots) - 45141 E.-Stoppenberg: Die Polizei hat am Donnerstag, 7. Mai, einen 49-Jährigen festgenommen, nachdem dieser beobachtet wurde, wie er in der Straße Kapitelacker bei mehreren Autos Scheiben einschlug. Gegen 0.20 Uhr hörte ein Anwohner laute Geräusche von der Straße und konnte durchs Fenster beobachten, wie ein Mann sich an mehreren geparkten Autos zu schaffen machte. Der Zeuge alarmierte die Polizei und beobachtete den Verdächtigen weiter, bis dieser sich kurz vor Eintreffen der Beamten entfernte. Die Polizisten konnten in der Nähe einen 49-Jährigen feststellen, welcher der Beschreibung des Verdächtigen entsprach. Im Rucksack des Mannes fanden die Beamten ein Autoradio sowie weitere Gegenstände, die mutmaßlich aus den Autos entwendet wurden. Der 49-Jährige wurde daraufhin festgenommen. Als die Polizei später die Wohnung und den Keller des Mannes durchsuchte, fanden die Beamten im Keller zwei Fahrräder, bei denen es sich ebenfalls um Diebesgut handeln könnte. Der 49-Jährige ist bereits wegen ähnlicher Delikte polizeilich in Erscheinung getreten. Ein Richter erließ daraufhin Untersuchungshaftbefehl gegen den Essener. Die Ermittlungen der Polizei dauern an. /bw