Essen: Zeuge beobachtet Einbrecher - Polizei nimmt zwei Tatverdächtige vorläufig fest

45134 E.-Rellinghausen: Am Freitagmorgen, 17. Februar, brachen zwei Männer in eine Gaststätte an der Frankenstraße ein. Ein aufmerksamer Zeuge hörte gegen 4:20 Uhr ein Poltern aus der Gaststätte und bemerkte anschließend, dass dort ein Fenster geöffnet war. Nach weiteren Geräuschen aus dem Gebäude konnte er dann beobachten, wie zwei Männer aus einem geöffneten Fenster kletterten und über die Frankenstraße in Richtung eines Autohauses davonrannten. Die alarmierte Polizei konnte hinter dem Autohaus zwei Männer antreffen, auf die die von dem Zeugen gemachte Täterbeschreibung passte. Einer der beiden Männer (33, deutsch) hatte einen Stoffbeutel dabei, in dem sich mutmaßliches Diebesgut aus der Gaststätte befand. Bei dem anderen Verdächtigen (37, deutsch-kasachisch) fanden die Beamten Einbruchswerkzeug. Die beiden Tatverdächtigen wurden ins Polizeigewahrsam gebracht. /bw

