Essen: Zeuge beobachtet Autoknacker und hält ihn fest - Person vorläufig festgenommen

45326 E.-Altenessen-Süd: Gestern Morgen (26.April gegen 6 Uhr) fiel einem 39-jährigen Zeugen eine eingeschlagene Scheibe sowohl an seinem Auto, als auch bei einem zweiten Pkw auf, welche auf dem Lidl-Parkplatz an der Altenessener Straße standen. Er beobachtete daraufhin einen unbekannten Mann, welcher in seinem Auto lehnte und es durchwühlte. Der Zeuge sprach den vermeintlichen Täter an, woraufhin dieser sofort versuchte zu flüchten. Der 39-Jährige eilte ihm nach und wurde mehrmals von dem Unbekannten geschlagen. Die eingetroffenen Polizeibeamten nahmen den polizeibekannten 49-Jährigen vorläufig fest. Aus beiden Pkw wurden keine Gegenstände entwendet. Der Tatverdächtige führte verschiedene Geldbörsen mit. Es besteht der Verdacht, dass es sich dabei um Tatbeute aus vorherigen Straftaten handelt.

Wegen 40 gleichartiger Delikte allein im März und April, die in örtlicher Nähe zum Kaiser-Wilhelm-Park waren, zeigte sich der 49-jährige Tatverdächtige ohne festen Wohnsitz in Deutschland geständig. Er wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Essen einem Haftrichter vorgeführt, der für den Mann einen Untersuchungs-Haftbefehl erließ. Die Ermittlungen dauern an./ViV

