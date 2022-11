Essen: Zehnjähriger von Auto angefahren und schwer verletzt

45357 E.-Dellwig: Ein Zehnjähriger wurde am Montag, 14. November, auf der Dellwiger Straße von einem Auto angefahren und schwer verletzt. Gegen 12.30 Uhr stieg der Junge aus einem haltenden Bus aus und wollte die Dellwiger Straße in Richtung Zugstraße überqueren. Dabei wurde er kurz vor dem Erreichen der gegenüberliegenden Straßenseite von einem 29-jährigen Autofahrer, der in Richtung Donnerstraße fuhr, erfasst. Eine Zeugin sowie der 29-jährige Ford-Fahrer leisteten Erste Hilfe. Der Zehnjährige wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Für die Dauer der Unfallaufnahme durch das VU-Team, wurde die Dellwiger Straße gesperrt./bw

