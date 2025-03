Essen: Zehnjähriger Radfahrer nach Zusammenstoß mit Fußgängerin verletzt - Fußgängerin gesucht

45276 E.-Steele: Am Freitagmittag (28. März) stürzte ein Zehnjähriger von seinem Rad, nachdem er mit einer Fußgängerin zusammengestoßen war - diese wird jetzt gesucht.

Der Junge war mit Freunden unterwegs und fuhr auf dem Fahrrad den Graffweg in Richtung Innenstadt, als ihm eine Frau entgegenkam. An dieser blieb der Junge vermutlich mit seinem Lenker hängen, so dass er auf die Seite stürzte. Dabei verletzte er sich leicht. Die Frau fragte kurz, ob alles in Ordnung sei. Danach soll sie in Richtung Paßstraße weitergelaufen sein. Die Polizei sucht nun nach der Fußgängerin mit schwarzen Haaren.

Hinweise werden unter der 0201/829-0 oder unter hinweise.essen@polizei.nrw.de erbeten./SyC

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr Pressestelle Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230) Fax: 0201-829 1069 E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

https://twitter.com/Polizei_NRW_E http://www.facebook.com/PolizeiEssen https://www.instagram.com/polizei.nrw.e https://www.whatsapp.com/channel/0029VaEsg0q1CYoUFKnPFk2F

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell