Essen: Wolldecke brennt im Essener Polizeigewahrsam

Der 50-jährige deutsche Staatsbürger war zuvor gegen 17:00 Uhr eingeliefert worden, weil er in der Essener Innenstadt in einem Restaurant randaliert und Gäste belästigt hatte. Einem daraufhin durch die eingesetzten Beamten ausgesprochenen Platzverweis kam er nicht nach, sodass er in Gewahrsam genommen wurde.