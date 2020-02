Essen: Wohnungsloser Ladendieb auf frischer Tat ertappt - Detektiv und Geschäftsmitarbeiter überwältigen gewalttätigen

Essen (ots) - 45127 E.-Innenstadt: Ein 24-jähriger Mann fiel gestern Mittag (5. Februar, 14:30 Uhr) einem Ladendetektiv eines Sportgeschäfts im Einkaufszentrum an der Straße "Am Porscheplatz" auf, nachdem dieser zwei Artikel in einen mitgeführten Rucksack steckte. Als er das Geschäft verlassen wollte, stoppte ihn der Ladendetektiv (33). Auf den Diebstahl angesprochen holte der 24-Jährige plötzlich aus und schlug in Richtung des Ladendetektivs. Sein Schlag verfehlte diesen jedoch und traf stattdessen einen zur Hilfe eilenden Mitarbeiter (33) des Geschäfts, der dadurch leicht verletzt wurde. Überwältigt durch die beiden Angegriffenen verblieb der Dieb bis zum Eintreffen der Beamten im Büro des Detektivs. Die Zeit nutzte er, um wüste Beleidigungen auszusprechen. Der Mann soll noch heute in einem besonders beschleunigten Verfahren abgeurteilt werden. (ChWi)