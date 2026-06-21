Essen: Wohnungseinbruch in Mehrfamilienhaus - Fotofahndung

Das Verhalten kam der 26-Jährigen verdächtig vor. Kurze Zeit später begab sie sich in den Hausflur, um nachzusehen, ob die Frau das Gebäude verlassen hatte. Dabei stellte sie fest, dass die Wohnungstür der unter ihrer liegenden Wohnung aufgebrochen worden war. Zeitgleich verließen die zuvor an der Wohnungstür angetroffene Frau sowie eine weitere Unbekannte die Wohnung und flüchteten zu Fuß in Richtung "Am Fliegenbusch".