Essen: Wohnungsbrand in Senioreneinrichtung

Die Bewohner hatten sich bereits ins Freie gerettet. 30 Personen wurden in einer provisorischen Betreuungsstelle gesammelt. Zehn wurden medizinisch untersucht und zwei kamen mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus. Im Stadtteil Kettwig war starker Brandgeruch wahrnehmbar, weswegen die Bevölkerung über die Warnapp NINA und Social Media informiert wurde. Sechs Wohnungen sind durch den Brand vorübergehend unbewohnbar. Die Stadt organisierte deshalb Unterkünfte bei Angehörigen und in der Nachbareinrichtung. Die Hauptstraße war während des rund dreieinhalb Stunden andauernden Einsatzes gesperrt. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.