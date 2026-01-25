Essen: Wiederholte Ruhestörung in Lokal führt zu größerem Polizeieinsatz - Geburtstagsfeier aufgelöst - Ein Partygast

Aus dem Lokal traten nun weitere Partygäste, die den Beamten gegenüber teilweise sehr uneinsichtig und verbal aggressiv auftraten. Auch der Wirt kam nun auf die Straße und gab an, dass er gerne die Veranstaltung beenden würde, da es Probleme mit den Gästen gäbe. Daraufhin wurde die Feier beendet und den Gästen mitgeteilt, dass sie das Lokal verlassen müssten. Ein 46-Jähriger (deutsch/serbisch/montenegrinisch) beleidigte nun einen der Beamten. Als dieser seine Personalien aufnehmen wollte, wurde der Mann handgreiflich. Weitere Beamte brachten ihn zu Boden. Ein anderer Partygast (54, deutsch/serbisch/montenegrinisch) griff plötzlich die Beamten an, um zu verhindern, dass der 46-Jährige in Gewahrsam genommen wird. Auch weitere Gäste, die aus dem Lokal strömten, gingen nun bedrohlich auf die Beamten zu. Diese zogen nun ihre Distanz-Elektro-Impulsgeräte (DEIG), drohten deren Einsatz an und forderten Verstärkung an. Da der 46-Jährige die Beamten weiterhin aggressiv anging, wurde das DEIG gegen ihn eingesetzt, so dass er gefesselt werden konnte.