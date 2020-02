Essen: Wiederholte Attacken auf E-Scooter- Beamte nehmen 57-jährigen Oberhausener auf frischer Tat fest

Essen (ots) - 45128 E.- Stadtmitte: Am Thyssenhaus 1, nahe des Bismarckplatzes, nahmen Polizisten Donnerstagmorgen (20. Februar, gegen 6:20 Uhr) einen 57-jährigen Mann aus Oberhausen nach einer Sachbeschädigung fest. Bereits am Vortag (Mittwochmorgen) hatte ein Unbekannter mehrere E-Scooter am Bismarckplatz erheblich beschädigt. Am gestrigen Donnerstagmorgen beobachteten Polizisten einen Fußgänger, der plötzlich einen mitgeführten Hammer herausholte. Bevor die Beamten den Oberhausener erreichen konnten, schlug dieser auf einen abgestellten Roller ein. Aus welchem Grund die Aggressivität gegen den E-Scooter entstand und ob der Beschuldigte auch für die Beschädigungen vom Vortag verantwortlich zeichnet, werden die weiteren Ermittlungen ergeben. /Peke