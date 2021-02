Essen: Wer kennt den unbekannten Toten?- Aktualisierung- Kriminalbeamte konnten Familienangehörigen die traurige

Dienstagmorgen (9. Februar gegen 9 Uhr) alarmierten Zeugen die Polizei zu einer leblosen Person an der Schönscheidtstraße 175 in Kray. Nahe der dortigen S-Bahngleise des Regionalexpresses (RE1) fanden die Beamten unterhalb der dortigen Brücke einen toten Mann. -Wir berichteten am gestrigen Donnerstag -10. Februar-

Auf die polizeiliche Suchmeldung meldete sich noch am Mittwoch (10.2.) der Vater des verstorbenen Mannes. Mit den neuen Hinweisen musste der ermittelnde Kriminalbeamte dem Angehörigen kurz darauf die traurige Bestätigung seiner Befürchtungen überbringen. Der Verstorbene wurde über 50 Jahre alt und war in Essen wohnhaft. Eine Fremdeinwirkung wird weiterhin ausgeschlossen. /Peke

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr Pressestelle Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230) Fax: 0201-829 1069 E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

https://twitter.com/Polizei_NRW_E http://www.facebook.com/PolizeiEssen

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell